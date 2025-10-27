Бывший наставник ПСЖ может возглавить Ювентус

Лоран Блан в списке кандидатов на пост Ювентуса.

Ювентус уволил Игоря Тудора с должности главного тренера, теперь "старой сеньоре" предстоит найти нового наставника.

По информации журналиста Николо Скира, одним из вариантов, кто может возглавить Ювентус, является бывший главный тренер Пари Сен-Жермен Лоран Блан.

Напомним, что последним местом работы Лорана Блана был Аль-Иттихад, который он возглавлял с июля 2024 года по сентябрь 2025 года.

Former PSG and France National Team coach Laurent #Blanc has been offered to #Juventus by an intermediary in the last hours. #Juve are at work to find Igor #Tudor’s replacement. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 27, 2025

Пока руководство итальянской команды ищет тренера, к ближайшим матчам команду будет готовить Массимо Брамбилла, тренер молодёжной команды Ювентуса.

После восьми сыгранных туров в чемпионате Италии Ювентус занимает восьмое место в турнирной таблице с 12 очками в активе.

