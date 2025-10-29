iSport.ua
Футбол

Вместо Довбика? Рома может арендовать форварда МЮ

Римляне могут усилить
Сегодня, 12:12       Автор: Василий Войтюк
Джошуа Зиркзее / Getty Images
Нападающий Джошуа Зиркзе может покинуть Манчестер Юнайтед уже в зимнее трансферное окно.

Форвард не совсем подходит главному тренеру Рубену Амориму и получает мало игровой практики в последних матчах МЮ.

Манчестер Юнайтед потратил на подписание футболиста 42,5 млн. евро в прошлом году, а теперь может отправить его в аренду.

24-летний нидерландский футболист может, по информации СМИ, вернуться в Италию и перебраться в Рому. Римляне готовы в течение аренды оплачивать его зарплату в размере 1,8 млн. евро (за полгода), а сам Зиркзее может заменить в составе Артема Довбика, об уходе которого много говорится в последнее время.

Сам Зиркзе заинтересован в таком варианте, потому что хочет получить больше игрового времени, чтобы бороться за место в составе национальной команды на чемпионате мира-2026. В текущем сезоне Зиркзе провел всего 90 минут в пяти матчах.

Ранее сообщалось, что младший брат Джуда Беллингема может перейти в Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома манчестер юнайтед артем довбик Джошуа Зиркзее

