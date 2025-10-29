Олимпиакос с дублем Яремчука разгромил соперника в Кубке Греции

Украинец забил два гола за две минуты.

В среду, 29 октября, Олимпиакос принимал дома Волос в рамках 3-го раунда Кубка Греции. В стартовом составе вышел Роман Яремчук.

Хозяева быстро открыли счет, уже на 5-й минуте отличился Бьянкон. А вот следующего гола пришлось ждать до самого конца тайма.

На 43-й минуте украинец первым сориенторивался в штрафной после углового и добил мяч в фактически пустые ворота. Волос развел мяч, потерял его, и Яремчук пушченным выстрелом сразу же оформил дубль. А на последних минутах тайма дубль записал на свой счет и бьянкон.

Во втором тайме хозяевам уже некуда было оторопиться, потому Языджи довел счет до разгромного, и на это игра завершилась.

Статистика матча Олимпиакос - Волос 3-го тура Кубка Греции

Олимпиакос - Волос 5:0

Голы: Бьянкон, 5, 45+2, Яремчук, 43, 44, Языджи, 67

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 15 -4

Удары в створ: 10 - 2

Угловые: 3 - 1

