Ювентус прервал серию без побед в первом же матче без Тудора

В среду, 29 октября, Ювентус принимал дома Удинезе в рамках чемпионата Италии.

В первом матче без Игора Тудора Ювентус быстро открыл счет, команда заработала пенальти, который оформил Душан Влахович. Через 10 минут серь опять забил, но из офсайда.

Под конец первой половины матча Влахович снова мог забивать, но вмешался кипер. А вот Ди Грегорио не сумел помешать Дзаньоло вернуть в матч ничью еще до перерыва.

Во втором тайме Ювентус бросил все силы ради победы, создавая множество моментов, однако гостям удавалось отводить угрозу от ворот.

На 67-й минуте Гатти все же забил второй мяч, а в самой концовке Удинезе привез себе еще один пенальти, позволив Йылдызу установить окончательный счет.

Статистика матча Ювентус - Удинезе девятого тура чемпионата Италии

Ювентус - Удинезе 3:1

Голы: Влахович (пенальти), 5, Гатти, 67, Йылдыз (пенальти), 90+6 - Дзаньоло, 45+1

Ожидаемые голы (xG): 3.13 - 0.51

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 25 - 8

Удары в створ: 11 - 2

Угловые: 8 - 4

Фолы: 12 - 13

