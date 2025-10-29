iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ювентус прервал серию без побед в первом же матче без Тудора

Туринцы уверенно справились с Удинезе.
Сегодня, 21:31       Автор: Андрей Безуглый
Ювентус - Удинезе / Getty Images
Ювентус - Удинезе / Getty Images

В среду, 29 октября, Ювентус принимал дома Удинезе в рамках чемпионата Италии.

В первом матче без Игора Тудора Ювентус быстро открыл счет, команда заработала пенальти, который оформил Душан Влахович. Через 10 минут серь опять забил, но из офсайда.

Под конец первой половины матча Влахович снова мог забивать, но вмешался кипер. А вот Ди Грегорио не сумел помешать Дзаньоло вернуть в матч ничью еще до перерыва.

Во втором тайме Ювентус бросил все силы ради победы, создавая множество моментов, однако гостям удавалось отводить угрозу от ворот.

На 67-й минуте Гатти все же забил второй мяч, а в самой концовке Удинезе привез себе еще один пенальти, позволив Йылдызу установить окончательный счет.

Статистика матча Ювентус - Удинезе девятого тура чемпионата Италии

Ювентус - Удинезе 3:1
Голы: Влахович (пенальти), 5, Гатти, 67, Йылдыз (пенальти), 90+6 - Дзаньоло, 45+1

Ожидаемые голы (xG): 3.13 - 0.51
Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 25 - 8
Удары в створ: 11 - 2
Угловые: 8 - 4
Фолы: 12 - 13

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус удинезе

Статьи по теме

Ювентус согласовал контракт с новым тренером Ювентус согласовал контракт с новым тренером
Ювентус окончательно определился с новым тренером, согласовав с ним контракт Ювентус окончательно определился с новым тренером, согласовав с ним контракт
Бывший тренер сборной Италии отклонил ряд предложений ради работы в Ювентусе Бывший тренер сборной Италии отклонил ряд предложений ради работы в Ювентусе
Три клуба Серии А ведут борьбу за Ким Мин Дже Три клуба Серии А ведут борьбу за Ким Мин Дже

Видео

Постеры Янниса и Флэгга, алей-уп с разворотом от Гордона - лучшие данки первой недели сезона
Постеры Янниса и Флэгга, алей-уп с разворотом от Гордона - лучшие данки первой недели сезона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа22:58
Ювентус согласовал контракт с новым тренером
Футзал22:52
Лига чемпионов по футзалу: ХИТ стартовал с уверенной победы, Киев Футзал сыграл вничью с Врхникой
Европа22:11
Арсенал побил рекорд среди клубов АПЛ
Европа21:59
ПСЖ с Забарным потерял очки в матче с аутсайдером
Европа21:31
Ювентус прервал серию без побед в первом же матче без Тудора
Европа21:25
Довбик помог Роме обыграть Парму
Теннис20:30
Вашеро во второй раз сыграл с братом на Мастерсе
Украина20:30
Календарь Шахтера: "горняки" вылетели из Кубка Украины, уступив Динамо
Украина20:25
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Шахтер на пути в 1/4 финала Кубка Украины
Украина20:15
Кубок Украины: Динамо одолело Шахтер, Ингулец прошел Викторию, ЛНЗ обыграл Рух
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK