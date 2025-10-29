Бавария с дублем Кейна разобралась с Кельном в Кубке Германии

Мюнхенцы не проигрывают в этом сезоне.

В среду, 29 октября, Кельн принимал дома Баварию в рамках 1/16 финала Кубка Германии.

Хозяева сразу показали, что матч для мюнхенцев не будет простой прогулкой. "Козлы" старались не уступать соперника, и в тоге на 31-й минуте и вовсе открыли счет.

Однако уже через пять минут сначала Диас, а затем и Кейн полностью перевернули ситуацию на поле.

Во втором тайме Бавария снизила давление, однако атаки мюнхенцев стали более акцентированными. Благодаря чему им удалось еще дважды расписаться в воротах соперника, пройдя в следующий раунд.

Кельн - Бавария 1:4

Голы: Ахе, 31 - Диас, 36, Кейн, 38, 64, Олисе, 72

Кёльн: Цилер - Шмид, Мартель, Себулонсен, Лунд, Каминьски (Вальдшмидт, 79), - Краус (Кайнц, 75), Йоханнессон (Майна, 79) - Бюльтер (Озкаджар, 65), Эль Мала (Хусейнбашич, 65), Ахе

Бавария: Урбиг - Упамекано, Та, Станишич (Бое, 87), Лаймер - Киммих, Гнабри (Горецка, 62), Олисе (Карл, 77), Павлович, Диас (Геррейру, 88) - Кейн (Джексон, 87)

