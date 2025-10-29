iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бавария с дублем Кейна разобралась с Кельном в Кубке Германии

Мюнхенцы не проигрывают в этом сезоне.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Кельн - Бавария / Getty Images
Кельн - Бавария / Getty Images

В среду, 29 октября, Кельн принимал дома Баварию в рамках 1/16 финала Кубка Германии.

Хозяева сразу показали, что матч для мюнхенцев не будет простой прогулкой. "Козлы" старались не уступать соперника, и в тоге на 31-й минуте и вовсе открыли счет.

Однако уже через пять минут сначала Диас, а затем и Кейн полностью перевернули ситуацию на поле.

Во втором тайме Бавария снизила давление, однако атаки мюнхенцев стали более акцентированными. Благодаря чему им удалось еще дважды расписаться в воротах соперника, пройдя в следующий раунд.

Кельн - Бавария 1:4
Голы: Ахе, 31 - Диас, 36, Кейн, 38, 64, Олисе, 72

Кёльн: Цилер - Шмид, Мартель, Себулонсен, Лунд, Каминьски (Вальдшмидт, 79), - Краус (Кайнц, 75),  Йоханнессон (Майна, 79) - Бюльтер (Озкаджар, 65), Эль Мала (Хусейнбашич, 65), Ахе

Бавария: Урбиг - Упамекано, Та, Станишич (Бое, 87), Лаймер - Киммих, Гнабри (Горецка, 62), Олисе (Карл, 77), Павлович, Диас (Геррейру, 88) - Кейн (Джексон, 87)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кельн Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Манчестер Сити и Бавария следят за юным голеадором Бундеслиги Манчестер Сити и Бавария следят за юным голеадором Бундеслиги
Бавария повторила рекорд Милана в топ-5 лигах Бавария повторила рекорд Милана в топ-5 лигах
Бавария легко разобралась с Боруссией, играя в большиинстве Бавария легко разобралась с Боруссией, играя в большиинстве
Бенфика с незасчитанным голом Судакова переиграла Тонделу Бенфика с незасчитанным голом Судакова переиграла Тонделу

Видео

Постеры Янниса и Флэгга, алей-уп с разворотом от Гордона - лучшие данки первой недели сезона
Постеры Янниса и Флэгга, алей-уп с разворотом от Гордона - лучшие данки первой недели сезона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Бенфика с незасчитанным голом Судакова переиграла Тонделу
Европа00:06
Кубок английской лиги: Арсенал, Челси и Сити прошли дальше, Ливерпуль и Тоттенхэм вылетели
Вчера, 23:43
Европа23:43
Интер легко разобрался с Фиорентиной
Европа23:40
Бавария с дублем Кейна разобралась с Кельном в Кубке Германии
Европа22:58
Ювентус согласовал контракт с новым тренером
Футзал22:52
Лига чемпионов по футзалу: ХИТ стартовал с уверенной победы, Киев Футзал сыграл вничью с Врхникой
Европа22:11
Арсенал побил рекорд среди клубов АПЛ
Европа21:59
ПСЖ с Забарным потерял очки в матче с аутсайдером
Европа21:31
Ювентус прервал серию без побед в первом же матче без Тудора
Европа21:25
Довбик помог Роме обыграть Парму
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK