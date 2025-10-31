iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Гол Судакова отменили, но он стал одним из лучших в составе Бенфики

Получил второй лучший балл.
Сегодня, 07:21       Автор: Валентина Чорноштан
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Бенфика выиграла со счетом 3:0 у Тонделы в 1/4 финала Кубка португальской лиги.

Украинский полузащитник Георгий Судаков вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом, однако гол был отменён из-за офсайда. На 77-й минуте украинец покинул поле.

Статистический портал SofaScore оценил игру Судакова в 7.6 балла, по этому показателю он стал вторым среди партнёров по команде.

Лучшую оценку получил Николас Отаменди - 7.7 балла. Он также отметился результативными действиями, а этот матч стал для него 250-м в составе Бенфики.

Второй украинец в составе Бенфики Анатолий Трубин участия в матче не принимал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон Геогрий Судаков

Статьи по теме

Бенфика с незасчитанным голом Судакова переиграла Тонделу Бенфика с незасчитанным голом Судакова переиграла Тонделу
Трубин повторил рекорд Кандаурова в Примейре Трубин повторил рекорд Кандаурова в Примейре
Ньюкасл уничтожил Бенфику, но Трубин получил высокие оценки Ньюкасл уничтожил Бенфику, но Трубин получил высокие оценки
НБА: Милуоки вырвали победу у Голден Стейт, Оклахома и Сан-Антони до сих пор непобедимы НБА: Милуоки вырвали победу у Голден Стейт, Оклахома и Сан-Антони до сих пор непобедимы

Видео

Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео
Яремчук сумасшедшим дальним ударом забил за Олимпиакос - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

НБА08:17
НБА: Милуоки вырвали победу у Голден Стейт, Оклахома и Сан-Антони до сих пор непобедимы
Европа07:42
Футбол сегодня: Украинцы сыграют с Хетафе, а Кудривка встретится с Оболонью
Европа07:33
Зал славы АПЛ: Эден Азар и Гарри Невилл пополнили список
Европа07:21
Гол Судакова отменили, но он стал одним из лучших в составе Бенфики
Украина00:55
Хоккейная сборная Украины изменила состав на Европейский кубок наций
Европа00:27
Форвард МЮ заинтересовал трио коллективов АПЛ
Вчера, 23:46
НБА23:46
Голден Стэйт пролонгировал ведущего защитника
Футзал23:15
Лига чемпионов по футзалу: ХИТ разгромил Киев Футзал в украинском дерби, Врхника одолела Форцу
Европа22:51
Конкурент Довбика оказался в лазарете Ромы
Еврокубки22:17
Лень прокомментировал переход в Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK