Гол Судакова отменили, но он стал одним из лучших в составе Бенфики

Бенфика выиграла со счетом 3:0 у Тонделы в 1/4 финала Кубка португальской лиги.

Украинский полузащитник Георгий Судаков вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом, однако гол был отменён из-за офсайда. На 77-й минуте украинец покинул поле.

Статистический портал SofaScore оценил игру Судакова в 7.6 балла, по этому показателю он стал вторым среди партнёров по команде.

Лучшую оценку получил Николас Отаменди - 7.7 балла. Он также отметился результативными действиями, а этот матч стал для него 250-м в составе Бенфики.

Второй украинец в составе Бенфики Анатолий Трубин участия в матче не принимал.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!