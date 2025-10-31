Бывший игрок Атлетико раскритиковал поведение Винисиуса в класико

На прошлой неделе, в воскресенье, прошло Эль-Класико, победу одержал Реал Мадрид со счётом 2:1.

Во время игры тренер "сливочных" провёл замену бразильского вингера Винисиуса Жуниора. Игроку крайне не понравилось решение Хаби Алонсо, из-за чего он повздорил с тренером и не пожал ему руку.

Бывший полузащитник мадридского Атлетико поделился мнением о поведении бразильца.

"Он испытывает терпение всех, кто находится вокруг него, каждый день. Для меня это было ожидаемо, но если кто и должен вмешаться в ситуацию, так это тренер.

Жесты и театральность это то, что я больше всего ненавижу в футболистах. Когда всё выносится на публику... Делайте что угодно за закрытыми дверями, без проблем.

Что бы я сделал после случившегося в класико? После матча нужно поговорить с ним. Нельзя просто оставить всё как есть, позволить ему выпустить заявление и не извиниться перед тренером. Его поведение неприемлемо и эгоистично.

Он делает вещи, которые, на мой взгляд, недопустимы. Осуждает партнёров по команде, тренера, целую страну, называя нас всех расистами... Что, чёрт возьми, происходит? Это неправильно. Очень трудно уметь побеждать — когда слишком возносишься, начинаешь делать неподобающие вещи.

Никто не может ставить себя выше команды. Когда игрок чувствует себя выше остальных — у него проблемы... Если только ты не Месси, который мог выигрывать матчи в одиночку", — приводит слова испанца Marca.

