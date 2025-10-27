Винисиус избежал наказания за инцидент в матче с Барселоной

В клубе считают, что это дело между бразильцем и Алонсо.

Реал решил не наказывать Винисиуса за его поведение в матче с Барселоной, сообщает Marca.

Напомним, что бразилец был заменен на 72-й минуте, что вызвало у него сильное раздражение. Уходя с поля он ругался, не пожал руку Алонсо и ушел сразу в раздевалку, однако вскоре вернулся.

Руководство клуба осталось недовольно реакцией футболиста, однако решило, что это дело между ним и Хаби Алонсо.

А так как после матча Винисиус праздновал победу с остальной командой клуб решил не наказывать его, решив, что эпизод исчерпан.

Тем не менее руководство "сливочных" рассчитывает, что подобное не повторится вновь.

Ранее также сообщалось, что Реал намерен обжаловать удаление Лунина.

