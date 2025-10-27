Реал обжалует удаление Лунина

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин получил красную карточку под занавес Эль Класико. Мадридский Реал решил подать протест на удаление вратаря, сообщает Madrid Xtra.

Украинец принял участие в стычке на финише поединка с Барселоной. Лунин попал в рапорт арбитра с удалением за неспортивное поведение. "Сливочные" считают, что кипер защищал Винисиуса Жуниора от скамейки каталонцев.

В этом сезоне Лунин еще не выходил на поле. В начале кампании наставник мадридцев Хаби Алонсо сделал абсолютную ставку на бельгийца Тибо Куртуа. В следующем туре Ла Лиги Реал примет Валенсию (1 ноября).

Напомним, накануне Реал дома обыграл Барселону в 10-м туре Ла Лиги.

