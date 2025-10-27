iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал обжалует удаление Лунина

Королевский клуб поборется за украинца.
Сегодня, 12:59       Автор: Антон Федорцив
Андрей Лунин (в центре) / Getty Images
Андрей Лунин (в центре) / Getty Images

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин получил красную карточку под занавес Эль Класико. Мадридский Реал решил подать протест на удаление вратаря, сообщает Madrid Xtra.

Читай также: Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Украинец принял участие в стычке на финише поединка с Барселоной. Лунин попал в рапорт арбитра с удалением за неспортивное поведение. "Сливочные" считают, что кипер защищал Винисиуса Жуниора от скамейки каталонцев.

В этом сезоне Лунин еще не выходил на поле. В начале кампании наставник мадридцев Хаби Алонсо сделал абсолютную ставку на бельгийца Тибо Куртуа. В следующем туре Ла Лиги Реал примет Валенсию (1 ноября).

Напомним, накануне Реал дома обыграл Барселону в 10-м туре Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Лунин заработал удаление в Эль Класико, не выходя на поле Лунин заработал удаление в Эль Класико, не выходя на поле
Реал победил Барселону в Эль Класико Реал победил Барселону в Эль Класико
Спортивный врач - о травме Ярмолюка: "Нетипичный механизм травмы" Спортивный врач - о травме Ярмолюка: "Нетипичный механизм травмы"

Видео

Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона
Голы и эмоции в видеообзоре Эль Класико Реал - Барселона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина не набрала очков, но удержалась на 28-м месте
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Европа15:14
Спортивный врач - о травме Ярмолюка: "Нетипичный механизм травмы"
Европа14:51
Наполи надолго потерял Де Брюйне
НБА14:47
Вембаньяма установил уникальный рекорд НБА в матче против Бруклина
Европа14:20
Не лучший день Миколенко. Украинец получил низкие оценки за игру с Тоттенхэмом
Формула 114:08
Ферстаппен стал третьим в истории Формулы-1 по подиумам
Формула 113:50
Норрис после победы в Мексике: "Хороший старт, хороший первый круг, и я смог продолжить"
Европа13:35
Ювентус отправил в отставку Тудора
Европа13:20
Три топ-клуба АПЛ проиграли в одном туре впервые с 2015 года
Теннис13:18
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
Европа12:59
Реал обжалует удаление Лунина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK