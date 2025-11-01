iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Килиан Мбаппе рассказал, чем Реал отличается от ПСЖ

Два совершенно разных мира.
Сегодня, 08:48       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе поделился своими мыслями о том, чем отличается его нынешний клуб от бывшей команды - ПСЖ.

"В чем разница между ПСЖ и Реалом? Это два совершенно разных клуба с разной историей. Пари Сен-Жермен гораздо более молодой клуб, тогда как Реал имеет более долгую историю и богатые традиции".

Также обладатель Золотой бутсы поразмышлял о различиях в культуре клубов.

"Их культуры также отличаются. Без сомнения, Реал это лучший клуб в мире, но Пари Сен-Жермен также входит в число сильнейших. Это два совершенно разных футбольных клуба, и я горжусь тем, что являюсь частью Реала и Парижа", — сказал француз.

Напомним, Килиан Мбаппе начал профессиональную карьеру в Монако, затем перешел в ПСЖ, а летом 2024 года стал игроком мадридского Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Реал планирует трансфер молодого украинского голкипера Реал планирует трансфер молодого украинского голкипера
Мбаппе получил Золотую бутсу Мбаппе получил Золотую бутсу
Лунин может сыграть с Валенсией. Реал подаёт повторную апелляцию Лунин может сыграть с Валенсией. Реал подаёт повторную апелляцию
Чикаго Буллз повторили достижение эпохи Джордана Чикаго Буллз повторили достижение эпохи Джордана

Видео

Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу
Молодежка Динамо обыграла Шахтер благодаря голу-красавцу

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Подопечные Шона Дайча сыграют с МЮ, Бавария принимает Байер
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

НБА10:39
Чикаго Буллз повторили достижение эпохи Джордана
Бокс10:29
Ломаченко поставил точку в истории с боем против Пакьяо
Теннис10:17
Определились все полуфиналисты турнира Rolex Paris Masters 2025
Бокс09:58
Промоутер Джошуа рассказал, кто попытается переубедить Фьюри вернуться ради их боя
Европа09:55
Барселона вызвала 19-летнего воспитанника академии
Европа09:30
Реал планирует трансфер молодого украинского голкипера
НБА09:06
Дончич вернулся после травмы и выдал феерический матч против Мемфиса
Европа08:48
Килиан Мбаппе рассказал, чем Реал отличается от ПСЖ
НХЛ08:33
НХЛ: Колорадо одолел Вегас, Айлендерс смог переиграть Вашингтон
НБА08:16
НБА: Юта с Михайлюком потерпела поражение, Чикаго разобрался с Нью-Йорком, а Денвер неожиданно уступил Портленду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK