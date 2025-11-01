Килиан Мбаппе рассказал, чем Реал отличается от ПСЖ

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе поделился своими мыслями о том, чем отличается его нынешний клуб от бывшей команды - ПСЖ.

"В чем разница между ПСЖ и Реалом? Это два совершенно разных клуба с разной историей. Пари Сен-Жермен гораздо более молодой клуб, тогда как Реал имеет более долгую историю и богатые традиции".

Также обладатель Золотой бутсы поразмышлял о различиях в культуре клубов.

"Их культуры также отличаются. Без сомнения, Реал это лучший клуб в мире, но Пари Сен-Жермен также входит в число сильнейших. Это два совершенно разных футбольных клуба, и я горжусь тем, что являюсь частью Реала и Парижа", — сказал француз.

Напомним, Килиан Мбаппе начал профессиональную карьеру в Монако, затем перешел в ПСЖ, а летом 2024 года стал игроком мадридского Реала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!