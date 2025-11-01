iSport.ua
Экс-вратарь Динамо объяснил, почему Трубину не стоит уходить из Бенфики

Цыткин предостерег голкипера от перехода в ПСЖ.
Сегодня, 11:57
Анатолий Трубин / Getty Images
Анатолий Трубин / Getty Images

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике собирается искать нового голкипера, и одним из возможных вариантов является вратарь Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин.

Бывший голкипер киевского Динамо Владимир Цыткин объяснил, почему Анатолию Трубину не стоит переходить в ПСЖ.

В жизни всё может быть, но я думаю, что это неправда. Объясню. Брать основного вратаря Бенфики и сборной Украины запасным в ПСЖ выглядит странно. Любой футболист предпочитает стабильно играть за Бенфику, чем сидеть в ПСЖ и выходить только по праздникам, — отметил Цыткин.

"Я бы на месте Трубина остался в Бенфике. Только за счёт игровой практики он завоевал место в основном составе сборной. Если бы Анатолий не играл за Бенфику, то в национальной команде основным был бы Лунин. Из двух не играющих вратарей преимущество получил бы голкипер Реала. Лунин не хуже Трубина, но он не имеет игровой практики, а любой тренер всегда выберет того, кто играет", — добавил Цыткин.

В текущем сезоне Трубин принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых 11 раз сохранил ворота сухими и 16 раз пропустил.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Анатолий Трубин

