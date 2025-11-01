Челси одержал минимальную победу в лондонском дерби

В субботу, 1 ноября, Тоттенхэм принимал дома Челси в рамках десятого тура АПЛ.

Уже на старте матча хозяева потеряли Лукаса Бергвалля, который не смог продолжить из-за повреждения. Вскоре Жоао Педро получил идеальную возможность, но Викарио парировал удар.

Однако уже через пару минут бразильцу буквально подарили мяч, после чего он наконец открыл счет. К концу тайма команды разменялись еще моментами и ушли на перерыв.

Во втором тайме Челси продолжил доминировать, но моментов было куда меньше. "Синие" пару раз могли увеличить отрыв, а вот Тоттенхэм наоборот практически ничего не смог противопоставить сопернику. В итоге матч так и завершился минимальной победой гостей.

Тоттенхэм - Челси 0:1

Гол: Педро, 34

Тоттенхэм: Викарио - Порро (Удоджи, 73), Данзо (Ромеро, 59), ван де Вен, Спенс - Палинья, Бентанкур (Ришарлисон, 60) - Кудус, Сарр, Бергвалль (Симонс, 7, Одобер, 73) - Коло Муани (Джонсон, 73)

Челси: Санчес - Гюсто (Лавия, 76), Фофана (Адарабиойо, 89), Чалоба, Кукурелья - Джеймс, Кайседо, Нету (Эстевао, 85), Фернандес, Гарначо (Гиттенс, 66) - Педро

