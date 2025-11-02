iSport.ua
Интер с трудом вырвал победу у аутсайдера чемпионата

Автогол на последних минутах стоил Вероне очков.
Сегодня, 15:35       Автор: Андрей Безуглый
Верона - Интер / Getty Images
Верона - Интер / Getty Images

В воскресенье, 2 ноября, Верона принимала дома Интер в рамках десятого тура Серии А.

Гости ожидаемо захватили контроль над игрой с первых минут и начали длительную осаду штрафной Вероны. Открыть счет удалось довольно быстро, Зелински идеальным ударом отправил мяч точно в девятку.

Ближе к перерыву Интер несколько осллабил хватку, чего хватило, чтобы хозяева провели несколько хороших атак, пока наконец Жиоване пушечным ударом не прострелил Зоммера. А на последних минутах тайма Верона чуть было не вышла вперед, но мяч попал в штангу.

Во втором тайме "нерадзурри" бросили вперед все силы, но Верона оборонялась уверенно. Вырвать победу удалось лишь на четвертой компенсированной минуте, и то благодаря удаче. Мартин Фресе хотел выбить мяч из своей штрафной, но срезал его в собственные ворота.

Верона - Интер 1:2
Голы: Жиоване,40 - Зелински, 16, Фресе (автогол), 90+4

Верона: Монтипо — Белла-Кочап, Нельссон, Фресе — Бельгали, Акпа-Акпро (Харруи, 88), Гальярдини, Бернед (Ньясс, 73), Брадарич — Жиоване (Сарр, 80), Орбан (Москера, 73).

Интер: Зоммер — Аканжи, Биссек, Бастони — Энрике (Думфрис, 55), Сучич (Фраттези, 88), Чалханоглу, Зелински (Барелла, 55), Аугусто (Димарко, 65) — Бонни (Эспозито, 55), Мартинес.

верона Интер Милан

