Хавбек Манчестер Сити установил клубный рекорд

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден отметился рекордом.

Напомним, что сегодня "горожане" принимают дома Борнмут, а Фоден попал в стартовый состав.

Для игрока это будет 200-й матч в футболке Сити в АПЛ. Кроме того Фоден - самый молодой игрок в истории клуба, достигший этой отметки.

Всего же на счету 25-летнего англичанина 330 матчей за Манчестер Сити, 102 гола и 63 ассиста.

Ранее также сообщалось, что защитник Эвертона снова в центре трансферных слухов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!