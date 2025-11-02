iSport.ua
Хавбек Манчестер Сити установил клубный рекорд

Фил Фоден проведет свой 200 матч в АПЛ.
Сегодня, 17:56       Автор: Андрей Безуглый
Фил Фоден / Getty Images
Фил Фоден / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден отметился рекордом.

Напомним, что сегодня "горожане" принимают дома Борнмут, а Фоден попал в стартовый состав.

Для игрока это будет 200-й матч в футболке Сити в АПЛ. Кроме того Фоден - самый молодой игрок в истории клуба, достигший этой отметки.

Всего же на счету 25-летнего англичанина 330 матчей за Манчестер Сити, 102 гола и 63 ассиста.

Ранее также сообщалось, что защитник Эвертона снова в центре трансферных слухов.

