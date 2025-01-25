Лидер Ман Сити поделился мыслями о зимних подписаниях клуба

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден высказался о зимней трансферной кампании команды.

По словам Фодена, у него есть надежда, что с «вливанием свежей крови» результаты команды станут лучше.

«Это крайне непростой сезон, не такой, как предыдущие. Было трудно поддерживать полностью здоровый состав, у нас было много травм. На нас оказывается большое давление. Такое происходит, когда ты был одним из лучших в течение последних лет.

Речь о том, чтобы держаться вместе, пытаться справиться с этим. С новыми трансферами, надеюсь, мы сможем улучшить нашу игру, изменить эту кампанию и стать лучше во второй половине», - цитирует Фоден Twitter-аккаунт CityXtra.

В зимнее окно Ман Сити приобрели Омара Мармуша, Витора Рейса и Абдукодира Хусанова.

Напомним, ранее сообщалось, что Милан объявил о подписании Кайла Уокера.

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