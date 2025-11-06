iSport.ua
Полузащитник Манчестер Сити признан игроком недели в Лиге чемпионов

Фил Фоден оформил дубль и помог разгромить дортмундскую Боруссию.
Вчера, 18:58       Автор: Игорь Мищук
Фил Фоден / Getty Images
Фил Фоден / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден был признан лучшим игроком недели по итогам матчей четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов.

25-летний футболист оформил дубль в поединке против Боруссии Дортмунд и помог "горожанам" одержать разгромную победу со счетом 4:1.

В голосовании за игрока недели Фоден обошел форварда Галатасарая Виктора Осимхена, нападающего Брюгге Карлуша Форбса и полузащитника Арсенала Микеля Мерино.

