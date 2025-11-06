Полузащитник Манчестер Сити признан игроком недели в Лиге чемпионов
Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден был признан лучшим игроком недели по итогам матчей четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов.
25-летний футболист оформил дубль в поединке против Боруссии Дортмунд и помог "горожанам" одержать разгромную победу со счетом 4:1.
В голосовании за игрока недели Фоден обошел форварда Галатасарая Виктора Осимхена, нападающего Брюгге Карлуша Форбса и полузащитника Арсенала Микеля Мерино.
1st: Phil Foden— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2025
2nd: Victor Osimhen
3rd: Carlos Forbs
4th: Mikel Merino
Foden takes Player of the Week! 👏@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/Aii2tQNawd
