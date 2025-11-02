Барселона с голами Ямаля и Рэшфорда победила Эльче

Команда Ханси Флика шокировала "зелено-полосатых" сверхактивным дебютом. В стартовые четверть часа Барса забила дважды. Сначала Ямаль пробил в дальний угол в быстрой контратаке, а затем Торрес замкнул прострел Лопеса после перехвата.

Эльче смог ответить перед перерывом. Это Мир сбежал на оперативное пространство из средней линии и зрелищно уложил от штанги. Араухо и Щенсны исполнили роль статистов.

Впрочем, замахнуться на большее гости не смогли. Хотя во второй половине Андре Силва попал в перекладину. Зато не промахнулся Рэшфорд – в полукруге штрафной он получил передачу Лопеса, ушел в сторону и вколотил от каркаса ворот.

С домашней победой Барселона вернулась на 2-е место в Ла Лиге (25 очков). Лидер – мадридский Реал (30 пунктов). Тем временем Эльче остался в середине турнирной таблицы (14 баллов).

Статистика матча Барселона – Эльче 11-го тура чемпионата Испании

Барселона – Эльче – 3:1

Голы: Ямаль, 9, Торрес, 11, Решфорд, 61 – Мир, 42

Ожидаемые голы (xG): 1.94 - 0.71

Владение мячом: 49 % - 51 %

Удары: 17 - 9

Удары в створ: 5 - 3

Угловые: 6 - 3

Фолы: 12 - 16

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!