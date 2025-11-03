Эвертон с Миколенко не удержал победу над Сандерлендом

В понедельник, 3 ноября, Сандерленд принимал дома Эвертон в рамказ 10-го тура АПЛ. Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "ирисок".

Гости сразу организовали ряд отличных атак, могли забивать быстрый гол, и все-таки открыли счет уже на 15-й минуте. Илиман Ндойе идеальным ударом переиграл Руфса.

До конца тайма "ириски" упустили еще несколько очень опасных моментов, а после перерыва игра полностью перевернулась. Не в последнюю очередь благодаря голу Джаки сразу же после стартового свистка.

Вторая половина матча прошла почти под полную диктовку коллектива Режиса Ле Бри, однако Джордан Пикфорд провел отличный матч, как и в целом защита Эвертона. Однако даже ничья позволила Сандерленду снова вернуться в топ-4 АПЛ.

Сандерленд - Эвертон 1:1

Голы: Джака, 46 - Ндойе, 15

