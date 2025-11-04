Посредственный матч. Миколенко получил оценки за матч с Сандерлендом

В рамках 10-го тура Английской Премьер-лиги Эвертон сыграл вничью с Сандерлендом.

Левый защитник Эвертона Виталий Миколенко провёл на поле весь матч.

За 90 минут украинец совершил 1 отбор, 4 выноса мяча, 4 возвращения, заблокировал 1 удар соперника, выиграл 2 из 3 верховых единоборств, 1 раз сфолил и дважды был обыгран в дриблинге.

Статистические порталы SofaScore и WhoScored поставили защитнику оценки 6,6 и 6,7 балла соответственно.

Напомним, что в ближайшее время украинский защитник подпишет новый контракт с Эвертоном. Текущее соглашение Миколенко с "ирисками" рассчитано до лета 2026 года.

