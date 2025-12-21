Оценка Миколенко за матч с Арсеналом

Без ударов, но с 5 перехватами.

В рамках 17-го тура состоялся матч Эвертон - Арсенал, в котором с первых минут на поле вышел украинец Виталий Миколенко.

Защитник отыграл все 90 минут и записал на свой счёт 1 отбор, 2 выноса мяча, 5 перехватов, 6 единоборств за позицию (3 успешных), 1 верховую дуэль (успешную), 2 успешные попытки дриблинга соперника против него, 42 касания мяча, 2 попытки дриблинга (1 успешную), 7 потерь владения, xA 0,01, 25 передач (21 точная, 84%), 1 навес (неточный), 6 длинных передач (2 точные, 33%) и 0 ударов по воротам.

Также Миколенко получил жёлтую карточку ближе к концу первого тайма за неспортивное поведение.

Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру Виталия в 6,7 и 6,6 балла соответственно.

К слову, матч завершился победой команды Микеля Артеты.

