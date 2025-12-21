iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценка Миколенко за матч с Арсеналом

Без ударов, но с 5 перехватами.
Сегодня, 07:29       Автор: Валентина Чорноштан
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В рамках 17-го тура состоялся матч Эвертон - Арсенал, в котором с первых минут на поле вышел украинец Виталий Миколенко.

Защитник отыграл все 90 минут и записал на свой счёт 1 отбор, 2 выноса мяча, 5 перехватов, 6 единоборств за позицию (3 успешных), 1 верховую дуэль (успешную), 2 успешные попытки дриблинга соперника против него, 42 касания мяча, 2 попытки дриблинга (1 успешную), 7 потерь владения, xA 0,01, 25 передач (21 точная, 84%), 1 навес (неточный), 6 длинных передач (2 точные, 33%) и 0 ударов по воротам.

Также Миколенко получил жёлтую карточку ближе к концу первого тайма за неспортивное поведение.

Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру Виталия в 6,7 и 6,6 балла соответственно.

К слову, матч завершился победой команды Микеля Артеты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Виталий Миколенко

Статьи по теме

Эвертон с Миколенко уступил на своем поле Арсеналу Эвертон с Миколенко уступил на своем поле Арсеналу
Украинский защитник попал в сферу интересов клубов Бундеслиги Украинский защитник попал в сферу интересов клубов Бундеслиги
Довбик и Миколенко могут оказаться в одном клубе Довбик и Миколенко могут оказаться в одном клубе
Дензел Дюмфрис на радаре клубов АПЛ Дензел Дюмфрис на радаре клубов АПЛ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Ботн выиграли гонки преследования в Анси
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: начало Кубка африканских наций, а также Цыганков и Ванат в матче с Атлетико и Малиновский против Аталанты
просмотров

Последние новости

Европа10:01
Дензел Дюмфрис на радаре клубов АПЛ
НХЛ09:36
НХЛ: Калгари обыграл Вегас, Сиэтл проиграл Сан-Хосе
НБА09:10
НБА: Филадельфия одержала победу над Далласом, Орландо обыграл Юту в овертайме
Европа08:39
Кто заменит Араухо? Барселона изучает рынок защитников
Европа08:18
Стало известно, почему форвард Ливерпуля вынужден был покинуть матч после гола
Европа07:51
Один из лучших. Оценка Забарного в кубковом матче ПСЖ
Европа07:29
Оценка Миколенко за матч с Арсеналом
Европа07:12
Футбол сегодня: начало Кубка африканских наций, а также Цыганков и Ванат в матче с Атлетико и Малиновский против Аталанты
Европа00:58
ПСЖ с Забарным разобрался с представителем пятого дивизиона в Кубке Франции
Европа00:35
Реал в большинстве одержал победу над Севильей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK