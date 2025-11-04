iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Роналду - о Манчестер Юнайтед: Они идут не той дорогой

Португалец следит за своим бывшим клубом.
Сегодня, 17:19       Автор: Андрей Безуглый
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду считает, что Манчестер Юнайтед идет не той дорогой.

Об этом португалец рассказал в новом интервью Пирсу Моргану. Роналду признался, что все еще следит за успехами своего бывшего клуба, но не рад тому, что с ним происходит.

Меня печалит то, в каком состоянии находится клуб – один из самых важных клубов мира, клуб, который до сих пор в моем сердце по очевидным причинам. Нужно следовать советам образованных, умных людей, чтобы создать фундамент для будущего, вернуть Манчестер Юнайтед, который был много лет назад.

Я играл там много-много лет, выиграл Лигу чемпионов, Золотой мяч, 12-13-14 титулов. Повторюсь: Манчестер Юнайтед до сих пор в моем сердце. Я люблю этот клуб. Но надо быть честными и сказать: слушайте, они идут не той дорогой. Необходимо меняться. И, по моему мнению, речь не только о тренере и игроках

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед может подписать бразильского форварда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

Статьи по теме

Роналду дублем вырвал победу для Ан-Насра Роналду дублем вырвал победу для Ан-Насра
Пирс Морган анонсировал новое интервью с Роналду Пирс Морган анонсировал новое интервью с Роналду
Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16 Сын Роналду отличился дебютным голом за сборную Португалии U-16
Криштиану снова без трофея: Ан-Наср с Роналду не выиграл 13-й турнир подряд Криштиану снова без трофея: Ан-Наср с Роналду не выиграл 13-й турнир подряд

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ сыграет с Баварией, а Ливерпуль отправится на Сантьяго Бернабеу
просмотров
УПЛ: Карпаты обыграли ЛНЗ, Полесье и Металлист 1925 сыграли вничью
просмотров

Последние новости

Европа18:05
Дэвида Бекхэма посвятили в рыцари
Украина17:46
Суркис - о судействе в дерби: Мы знаем, кто за этим стоит
Европа17:28
Молодой талант ПСЖ удостоился награды Golden Boy-2025
Европа17:19
Роналду - о Манчестер Юнайтед: Они идут не той дорогой
Бокс16:56
Известный промоутер объяснил, почему у Уордли есть шансы против Усика
Европа16:25
Лидер Ромы снова оказался в лазарете
Бокс15:48
"Кусок мусора": Пол резко отреагировал на срыв боя с Джервонтой из-за его проблем с законом
Европа15:14
Молодежная сборная Украины определилась с составом на матчи с Турцией и Албанией
Европа14:53
После 7 лет перерыва. Уэлбек близок к вызову в сборную Англии
Бокс14:45
Бокс: расписание боев
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK