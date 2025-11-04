Роналду - о Манчестер Юнайтед: Они идут не той дорогой

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду считает, что Манчестер Юнайтед идет не той дорогой.

Об этом португалец рассказал в новом интервью Пирсу Моргану. Роналду признался, что все еще следит за успехами своего бывшего клуба, но не рад тому, что с ним происходит.

Меня печалит то, в каком состоянии находится клуб – один из самых важных клубов мира, клуб, который до сих пор в моем сердце по очевидным причинам. Нужно следовать советам образованных, умных людей, чтобы создать фундамент для будущего, вернуть Манчестер Юнайтед, который был много лет назад. Я играл там много-много лет, выиграл Лигу чемпионов, Золотой мяч, 12-13-14 титулов. Повторюсь: Манчестер Юнайтед до сих пор в моем сердце. Я люблю этот клуб. Но надо быть честными и сказать: слушайте, они идут не той дорогой. Необходимо меняться. И, по моему мнению, речь не только о тренере и игроках

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед может подписать бразильского форварда.

