Реал и Бавария борются за ключевого защитника Ливерпуля

Бавария заинтересовалась защитником Ливерпуля Ибраимой Конате, за которым также следит мадридский Реал, сообщает BILD.

По информации источника, Бавария ищет замену Дайо Упамекано, который может покинуть мюнхенскую команду этой зимой. Тем временем, Реал рассматривает французского защитника Ливерпуля как усиление линии обороны.

Отмечается, что 26-летний Конате также ведет переговоры с ПСЖ.

В этом сезоне Ибраима Конате провёл 15 матчей за Ливерпуль во всех турнирах, отличившись одним голом.

Контракт француза с "красными" рассчитан до конца сезона 2025/26. Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.

