Аморим впервые стал тренером месяца АПЛ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим удостоился первой награды в чемпионате Англии. Наставник манкунианцев признан лучшим тренером Премьер-лиги в октябре.

Португальский специалист впервые получил приз. Аморим стал шестым представителем пиренейской страны, получившим звание тренера месяца. Рекордсменом остается Нуну Эшпириту Санту (7 наград).

A perfect month for @ManUtd 👏



Ruben Amorim wins October's @BarclaysFooty Manager of the Month 💼 pic.twitter.com/E05A2DqRS9 — Premier League (@premierleague) November 7, 2025

В октябре МЮ оформил три победы в трех турах АПЛ. Подопечные Аморима разобрались с Сандерлендом (2:0), Ливерпулем (2:1) и Брайтоном (4:2). Следующий матч "красных дьяволов" – против лондонского Тоттенхэма (8 ноября).

К слову, накануне ФИФА объявила список номинантов на звание лучшего тренера года.

