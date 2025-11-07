iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аморим впервые стал тренером месяца АПЛ

Португалец освоился на Туманном Альбионе.
Сегодня, 18:58       Автор: Антон Федорцив
Рубен Аморим (в центре) / Getty Images
Рубен Аморим (в центре) / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим удостоился первой награды в чемпионате Англии. Наставник манкунианцев признан лучшим тренером Премьер-лиги в октябре.

Португальский специалист впервые получил приз. Аморим стал шестым представителем пиренейской страны, получившим звание тренера месяца. Рекордсменом остается Нуну Эшпириту Санту (7 наград).

В октябре МЮ оформил три победы в трех турах АПЛ. Подопечные Аморима разобрались с Сандерлендом (2:0), Ливерпулем (2:1) и Брайтоном (4:2). Следующий матч "красных дьяволов" – против лондонского Тоттенхэма (8 ноября).

К слову, накануне ФИФА объявила список номинантов на звание лучшего тренера года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед АПЛ Рубен Аморим

Статьи по теме

Манчестер Сити с дублем Холанда обыграл Борнмут Манчестер Сити с дублем Холанда обыграл Борнмут
Ливерпуль разобрался с Астон Виллой Ливерпуль разобрался с Астон Виллой
Арсенал уверенно обыграл Бернли Арсенал уверенно обыграл Бернли
Барселона выкупит у Манчестер Юнайтед Рашфорда при одном условии Барселона выкупит у Манчестер Юнайтед Рашфорда при одном условии

Видео

Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов
Прорвало по полной: Динамо пофеерило в матче со Зриньски - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей среди украинок, персональный рекорд Алейниковой и взлет Снигур
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сбросил Алькараса с вершины, Сачко сохранил статус первой ракетки Украины
просмотров
Футбол сегодня: новый тур УПЛ стартует двумя матчами
просмотров
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
просмотров

Последние новости

Европа23:06
Вундеркинд Реала выбрал приоритетный клуб для аренды
Теннис22:45
Соболенко дожала Анисимову в 1/2 финала WTA Finals
Украина22:12
УПЛ: Колос победил Кудровку, Оболонь одолела Эпицентр
Формула 121:50
Гран-при Бразилии: Норрис выиграл квалификацию к спринту
Теннис21:26
Рыбакина одолела Пегулу в полуфинале Итогового турнира-2025
Европа и мир20:55
Украина разгромила сборную Румынии в Европейском кубке наций
Теннис20:22
Сачко завершил сенсационное выступление в Меце
Украина20:00
Колос оформил волевую победу над Кудровкой
Европа19:54
Лапорта анонсировал идею прощального матча Месси в Барселоне
Европа19:36
Слот прокомментировал трансферные планы Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK