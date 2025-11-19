iSport.ua
Боруссия М назначила нового главного тренера

Из и.о. в главные.
Сегодня, 12:17       Автор: Валентина Чорноштан
Ойген Полански / Getty Images
Ойген Полански / Getty Images

Боруссия Менхенгладбах официально назначила нового главного тренера.

Им стал Ойген Полански. Ранее 39-летний поляк возглавлял команду в качестве исполняющего обязанности после отставки Херардо Сеоане.

Теперь воспитанник академии менхенгладбахской Боруссии станет полноценным главным тренером клуба.

Отмечается, что Полански подписал контракт с немецкой командой до 2028 года, об этом сообщает официальный сайт Боруссии.

На текущий момент Боруссия Менхенгладбах занимает 12-е место в чемпионате Германии, имея в активе 9 очков.

