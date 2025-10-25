iSport.ua
Бавария легко разобралась с Боруссией, играя в большиинстве

Менхенгладбахцам повезло избежать разгрома.
Сегодня, 18:45       Автор: Андрей Безуглый
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

В субботу, 25 октября, менхенгладбахская Боруссия принимала дома Баварию.

План хозяев на матч сразу пошел на смарку - на 19-й минуте Йенс Кастроп получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Тем не менее в первом тайме мюнхенцы не сумели реализовать преимущество, и на перерыв команды ушли при нулях на табло.

На 61-й минуте Кейн наконец открыл счет, но гол отменили из-за офсайда. Однако Бавария сразу же додавила соперника, и Киммих записал гол на свой счет. И практически сразу Геррейру забил второй гол, подарив Баварии комфортный счет.

Хозяева могли отыграть один мяч благодаря пенальти, но Кевин Штегер отправил мяч в штангу, а мюнхенцы довели счет до 0:3 благодаря красивому голу Леннарта Карла.

Статистика матча Боруссия М - Бавария восьмого тура чемпионата Германии

Боруссия М - Бавария 0:3
Голы: Киммих, 64, Геррейру, 70, Карл, 81

Ожидаемые голы (xG): 0.79 - 3.54
Владение мячом: 17% - 83%
Удары: 3 - 27
Удары в створ: 1- 11
Угловые: 1 - 8
Фолы: 6 - 9

