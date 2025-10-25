Бавария легко разобралась с Боруссией, играя в большиинстве
В субботу, 25 октября, менхенгладбахская Боруссия принимала дома Баварию.
План хозяев на матч сразу пошел на смарку - на 19-й минуте Йенс Кастроп получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Тем не менее в первом тайме мюнхенцы не сумели реализовать преимущество, и на перерыв команды ушли при нулях на табло.
На 61-й минуте Кейн наконец открыл счет, но гол отменили из-за офсайда. Однако Бавария сразу же додавила соперника, и Киммих записал гол на свой счет. И практически сразу Геррейру забил второй гол, подарив Баварии комфортный счет.
Хозяева могли отыграть один мяч благодаря пенальти, но Кевин Штегер отправил мяч в штангу, а мюнхенцы довели счет до 0:3 благодаря красивому голу Леннарта Карла.
Статистика матча Боруссия М - Бавария восьмого тура чемпионата Германии
Боруссия М - Бавария 0:3
Голы: Киммих, 64, Геррейру, 70, Карл, 81
Ожидаемые голы (xG): 0.79 - 3.54
Владение мячом: 17% - 83%
Удары: 3 - 27
Удары в створ: 1- 11
Угловые: 1 - 8
Фолы: 6 - 9
