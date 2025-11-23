iSport.ua
Жирона объявила состав на матч с Бетисом

Ванат и Цыганков попали в старт.
23 ноября, 15:55       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел определился со стартовом составом на следующий матч.

Напомним, что каталонцы сыграют против Бетиса в воскресенье, 23 ноября, в 17:15 по киевскому времени.

В стартовом составе Жирону выйдет Владислав Ванат и Виктор Цыганков.

Владислав Крапивцов не попал в заявку, так как восстанавливается после травмы.

Ранее также сообщалось, кто сможет сыграть в матче Челси и Барселоны.

