Бетис продлил контракт с главным тренером

Мануэль Пеллегрини еще год будет работать с командой.

Бетис объявил о продлении контракта с Мануэлем Пеллегрини.

72-летний специалист продлил свое соглашение с клубом на еще один сезон.

Напомним, что Пеллегрини возглавил Бетис в 2020 году, под его руководством команда выиграла Кубок Испании и дошла до финала Лиги конференций.

Кроме того чилиец является рекордсменом клуба по сыгранным матчам в Ла Лиге и еврокубках, а также лидером по количеству побед.

