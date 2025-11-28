iSport.ua
Бетис продлил контракт с главным тренером

Мануэль Пеллегрини еще год будет работать с командой.
Вчера, 14:35       Автор: Андрей Безуглый
Мануэль Пеллегрини / realbetisbalompie.es
Мануэль Пеллегрини / realbetisbalompie.es

Бетис объявил о продлении контракта с Мануэлем Пеллегрини.

72-летний специалист продлил свое соглашение с клубом на еще один сезон.

Напомним, что Пеллегрини возглавил Бетис в 2020 году, под его руководством команда выиграла Кубок Испании и дошла до финала Лиги конференций.

Кроме того чилиец является рекордсменом клуба по сыгранным матчам в Ла Лиге и еврокубках, а также лидером по количеству побед.

Ранее также Хаманн допустил возвращение Клоппа в Ливерпуль.

