Наставник Бетиса - об ответном матче с Кривбассом в Лиге конференций: Без сомнения, это не идеальная ситуация

Мануэль Пеллегрини не понимает, зачем было продавать Набиля Фекира перед матчем Лиги конференций.

Уже сегодня, 29 августа, испанский Бетис сыграет против криворожского Кривбасса в ответном матче квалификационного раунда в Лигу конференций.

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Главный тренер испанцев Мануэль Пеллегрини накануне матча раскритиковал руководство клуба за продажу лидера команды Набиля Фекира:

"Фекира не будет в матче против Кривбасса. Я не могу говорить о разных именах, которые появляются в прессе. Когда все будет сделано, мы увидим, что сможет дать игрок, который прибудет, или что может повлечь потеря Набиля Фекира. Зная, что происходит в эти последние дни рынка, кто-либо может уйти.

Несомненно, это не идеальная ситуация. Не знать, на каких игроков можно рассчитывать... Это немного выводит из игры. Самое опасное, что все думают, что мы классифицированы, и мы должны подтвердить это на поле", - цитирует Пеллегрини Elmira.es.

Напомним. матч Бетис-Кривбасс состоится сегодня, 29 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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