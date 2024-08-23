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Тренер Бетиса – о матче с Кривбассом в Лиге конференций: Мы должны избегать сюрпризов

Мануэль Пеллегрини доволен игрой своей команды.
Сегодня, 09:27
Мануэль Пеллегрини / Getty Images
Мануэль Пеллегрини / Getty Images

Испанский Бетис одержал комфортную победу над криворожским Кривбассом в первом матче плей-офф Лиги конференций, испанцы забили по голу в каждом из таймов.

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Главный тренер Бетиса Мануэль Пеллегрини подвел итоги матча, похвалив своих подопечных:

"Положительные выводы, мы одержали победу с преимуществом в два мяча, не пропустили, чтобы иметь больше уверенности в том, что мы делаем. Возможно, у нас было еще несколько случаев, но сезон начинается. Для меня очень ценно желание добиться хорошего результат дома, чтобы выйти в следующий раунд Лиги конференций.

Великолепная игра Диего Льоренте? Да, Диего сыграл очень хорошую игру, он выиграл много воздушных мячей, где они были важны, он выиграл большинство кроссов с Натаном. Когда мы не пропускаем это потому, что работает вся команда. Чем ближе они приближаются к нашим воротам, тем больше ответственности они несут. Я рад и Диего, и только что прибывшему Натану. Это была положительная игра по всем аспектам в целом.

Мы должны избегать сюрпризов в ответном матче, играя в хорошую игру, а не на удержание счета, который мы получили сегодня в гостях. Конечно, это помогает иметь преимущество в два гола, но если вы играете, думая об этом, вы теряете характеристики игры. Дома мы должны играть с первой минуты, несмотря на преимущество, которое мы имеем, и пытаться выиграть, что также обеспечивает надежность того, что мы делаем дома.

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Это был правильный матч, у соперника было немного ударов по нашим воротам, Руи Силва не сделал ни одного важного сейва, но именно потому, что защита была хорошей, мы сократили разрывы, избежали ударов и выиграли. Важно, чтобы Натан включил другую игру, чем Рикардо Родригес, хотя он добавляет, имеет всю предсезонку, и он показал это в сегодняшней игре.

Родри играл с нами в течение четырех лет, больше или меньше игр в течение сезона, но всегда с важным участием. Он молодой игрок, мы много говорили с ним о том, что ему нужно улучшить, немного сбавил прогесс, но он всегда был игроком, который хорошо держит баланс на фланге, хорошо играет один на один и выполняет удары с уверенностью в том, что может забить . Он развивает этот аспект, который еще может дать нам гораздо больше", - цитирует Пеллегрини издание Marca.

Напомним, ответный матч между Кривбассом и Бетисом запланирован на четверг, 29 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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