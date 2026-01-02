iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Милан минимально переиграл Кальяри

"Россонери" оформили выездную победу.
Вчера, 23:44       Автор: Антон Федорцив
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

В дебюте островитяне упустили два момента. Прати после перехвата пробил рядом со штангой, а Палестра не попал в угол после прорыва в штрафную. Подопечные Массимилиано Аллегри были не так остры до перерыва.

Зато на старте второй половины Милан повел в счете. Леан в штрафной получил передачу Рабьо и третьим касанием пробил мимо голкипера. Каприле спасти Кальяри в этом эпизоде ​​не сумел.

Но вскоре вратарь парировал удар Бартезаги со штрафного. Еще дважды Каприле не дал "россонери" забить под занавес поединка. Он отразил выстрел Пулишича с близкого расстояния, а затем ликвидировал угрозу после стандарта Модрича.

В конце концов, Милан удержал победный счет. Команда Аллегри, по крайней мере, временно вышла в лидеры Серии A (38 очков). Тем временем Кальяри остался на 14-й строчке (18 пунктов).

Статистика матча Кальяри – Милан 18-го тура чемпионата Италии

Кальяри – Милан – 0:1
Гол: Леан, 50

Ожидаемые голы (xG): 0.37 - 0.93
Владение мячом: 46 % - 54 %
Удары: 6 - 11
Удары в створ: 1 - 4
Угловые: 6 - 7
Фолы: 10 - 8

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан кальяри Серия А

Статьи по теме

Переговоры продолжаются. Милан увеличил цену за Нкунку Переговоры продолжаются. Милан увеличил цену за Нкунку
Нападающий Милана принял решение по поводу своего будущего Нападающий Милана принял решение по поводу своего будущего
Довбик может присоединиться к Миколенку в Эвертоне Довбик может присоединиться к Миколенку в Эвертоне
Молодой талант Лиги 1 интересует Милан Молодой талант Лиги 1 интересует Милан

Видео

ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: пройдут два матча в чемпионатах Испании и Италии
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: победный трехочковый Эджкомба через Моранта возглавил рейтинг
просмотров
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала турнира
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Ювентус положил глаз на форварда Атлетико
Европа00:13
Вест Хэм оформил трансфер бомбардира из Португалии
Вчера, 23:44
Европа23:44
Милан минимально переиграл Кальяри
Европа22:52
Звезда Аталанты заинтересовал МЮ
Другие страны22:05
Ан-Наср потерпел первое поражение в сезоне
Европа и мир21:26
Швеция обнародовала заявку на Олимпиаду
Европа20:59
Реал отказался от лидера Ливерпуля
Европа20:27
Ювентус назначил нового менеджера
Европа19:51
Фиорентина подписала второго экс-легионера Шахтера
Европа и мир19:16
Сборная Финляндии объявила заявку на Олимпийские игры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK