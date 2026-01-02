Милан минимально переиграл Кальяри

В дебюте островитяне упустили два момента. Прати после перехвата пробил рядом со штангой, а Палестра не попал в угол после прорыва в штрафную. Подопечные Массимилиано Аллегри были не так остры до перерыва.

Зато на старте второй половины Милан повел в счете. Леан в штрафной получил передачу Рабьо и третьим касанием пробил мимо голкипера. Каприле спасти Кальяри в этом эпизоде ​​не сумел.

Но вскоре вратарь парировал удар Бартезаги со штрафного. Еще дважды Каприле не дал "россонери" забить под занавес поединка. Он отразил выстрел Пулишича с близкого расстояния, а затем ликвидировал угрозу после стандарта Модрича.

В конце концов, Милан удержал победный счет. Команда Аллегри, по крайней мере, временно вышла в лидеры Серии A (38 очков). Тем временем Кальяри остался на 14-й строчке (18 пунктов).

Статистика матча Кальяри – Милан 18-го тура чемпионата Италии

Кальяри – Милан – 0:1

Гол: Леан, 50

Ожидаемые голы (xG): 0.37 - 0.93

Владение мячом: 46 % - 54 %

Удары: 6 - 11

Удары в створ: 1 - 4

Угловые: 6 - 7

Фолы: 10 - 8

