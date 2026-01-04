iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Реал - Бетис 5:1: обзор матча и результат игры 04.01.2026

Мадридская команда отправила в ворота соперника пять мячей.
Сегодня, 19:29       Автор: Игорь Мищук
Реал разгромил Бетис / Getty Images
Реал разгромил Бетис / Getty Images

В воскресенье, 4 января, мадридский Реал принимал на своем поле Бетис в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги.

Команда Хаби Алонсо без травмированного лидера Килиана Мбаппе уверенно разобралась с соперником, одержав разгромную победу со счетом 5:1 благодаря голам исключительно выпускников своей академии.

Читай также: Барселона вырвала победу в дерби с Эспаньолом

Первый тайм "сливочные" завершили с минимальным преимуществом после гола Гонсало Гарсии, который головой замкнул навес со штрафного. Однако во второй половине встречи хозяева поля по полной разбили своего оппонента.

После перерыва на 50-й минуте 21-летний нападающий удвоил преимущество Реала, приняв мяч грудью и слету точно пробив с линии штрафной. А спустя шесть минут до разгромного результат довел Рауль Асенсио, отправив головой мяч под перекладину после подачи с углового.

Бетису удалось ответить голом Кучо, однако на 82-й минуте Гонсало Гарсия восстановил разрыв в счете в три мяча, оформив хет-трик. Довершил разгром соперника еще один воспитанник мадридцев Фран Гарсия, замкнув дальнюю стойку после прострела в штрафную уже в компенсированное к матчу время.

Реал с 45 очками занимает на данный момент второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей Барселоны на четыре балла. Бетис идет на шестой строчке, имея в своем активе 28 пунктов.

Статистика матча Реал - Бетис 18-го тура чемпионата Испании

Реал - Бетис 5:1

Голы: Г. Гарсия, 20, 50, 82, Асенсио, 56, Ф. Гарсия, 90+3 - Кучо, 66

Ожидаемые голы (xG): 2.98 - 0.98
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 19 - 13
Удары в створ: 9 - 5
Угловые: 5 - 8
Фолы: 10 - 12

Реал: Куртуа - Вальверде, Асенсио, Рюдигер (Менди, 88), Каррерас - Чуамэни (Себальос, 81), Камавинга, Беллингем - Родриго (Гюллер, 77), Винисиус (Мастантуоно, 77), Г. Гарсия (Ф. Гарсия, 88).

Бетис: Вальес - Ортис (Бельерин, 46), Бартра, Натан, Родригес - Рока (Альтимира, 67), Деосса (Ло Чельсо, 46) - Антони (П. Гарсия, 88), Форнальс, Руибаль (Рикельме, 67) - Кучо.

Предупреждения: Ортис - Винисус.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бетис Реал Мадрид Чемпионат Испании Ла Лига

Статьи по теме

Барселона вырвала победу в дерби с Эспаньолом Барселона вырвала победу в дерби с Эспаньолом
Защитник Реала близок к возвращению на поле к Суперкубку Испании Защитник Реала близок к возвращению на поле к Суперкубку Испании
Реал отказался от лидера Ливерпуля Реал отказался от лидера Ливерпуля
Ванат отпраздовал день рождения голом в ворота Мальорки Ванат отпраздовал день рождения голом в ворота Мальорки

Видео

ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: эффектный "молот" Бузелиса возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: этап Кубка мира в Оберхофе откроет соревновательную программу 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Ман Сити против Челси, парижское дерби
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: mezii впервые попал в список
просмотров
Свитолина стартует в сезоне парным матчем с Винус Вильямс
просмотров

Последние новости

Европа20:59
Ванат отпраздовал день рождения голом в ворота Мальорки
Формула 120:47
Стролл: Сама идея нового регламента немного печалит
Европа20:10
Милан хочет подписать чемпиона Италии
Другие страны19:58
Кубок африканских наций-2025: Марокко вышло в четвертьфинал, ЮАР будет противостоять Камеруну в 1/8 финала
Европа19:29
Реал с голами воспитанников разбил дома Бетис
Европа19:20
Ливерпуль упустил победу против Фулхэма
Европа19:03
Брентфорд и Эвертон устроили жаркую перестрелку
Бокс18:58
"Не вижу причин": Итаума усомнился в желании Усика драться с ним
Европа18:34
Турецкий клуб сделал предложение по полузащитнику Интера
Европа18:19
Аморим: Я пришел сюда, чтобы быть менеджером, а не тренером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK