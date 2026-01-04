Реал - Бетис 5:1: обзор матча и результат игры 04.01.2026
В воскресенье, 4 января, мадридский Реал принимал на своем поле Бетис в рамках 18-го тура испанской Ла Лиги.
Команда Хаби Алонсо без травмированного лидера Килиана Мбаппе уверенно разобралась с соперником, одержав разгромную победу со счетом 5:1 благодаря голам исключительно выпускников своей академии.
Первый тайм "сливочные" завершили с минимальным преимуществом после гола Гонсало Гарсии, который головой замкнул навес со штрафного. Однако во второй половине встречи хозяева поля по полной разбили своего оппонента.
После перерыва на 50-й минуте 21-летний нападающий удвоил преимущество Реала, приняв мяч грудью и слету точно пробив с линии штрафной. А спустя шесть минут до разгромного результат довел Рауль Асенсио, отправив головой мяч под перекладину после подачи с углового.
Бетису удалось ответить голом Кучо, однако на 82-й минуте Гонсало Гарсия восстановил разрыв в счете в три мяча, оформив хет-трик. Довершил разгром соперника еще один воспитанник мадридцев Фран Гарсия, замкнув дальнюю стойку после прострела в штрафную уже в компенсированное к матчу время.
Реал с 45 очками занимает на данный момент второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей Барселоны на четыре балла. Бетис идет на шестой строчке, имея в своем активе 28 пунктов.
Статистика матча Реал - Бетис 18-го тура чемпионата Испании
Реал - Бетис 5:1
Голы: Г. Гарсия, 20, 50, 82, Асенсио, 56, Ф. Гарсия, 90+3 - Кучо, 66
Ожидаемые голы (xG): 2.98 - 0.98
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 19 - 13
Удары в створ: 9 - 5
Угловые: 5 - 8
Фолы: 10 - 12
Реал: Куртуа - Вальверде, Асенсио, Рюдигер (Менди, 88), Каррерас - Чуамэни (Себальос, 81), Камавинга, Беллингем - Родриго (Гюллер, 77), Винисиус (Мастантуоно, 77), Г. Гарсия (Ф. Гарсия, 88).
Бетис: Вальес - Ортис (Бельерин, 46), Бартра, Натан, Родригес - Рока (Альтимира, 67), Деосса (Ло Чельсо, 46) - Антони (П. Гарсия, 88), Форнальс, Руибаль (Рикельме, 67) - Кучо.
Предупреждения: Ортис - Винисус.
