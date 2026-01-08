Бавария сумела продлить контракт с Упамекано

Защитник Баварии Дайо Упамекано останется в клубе, сообщает L’Equipe.

По информации издания, мюнхенский клуб сумел убедить француза остаться в команде.

Новый контракт будет действителен до 2030 или 2031 года с зарплатой в 20 млн, что вдвое превышает текущую ставку защитника. Также Дайо получит еще 20 млн в качестве подписного бонуса.

Это соглашение сделает защитника четвертым самым высокооплачиваемым игроком Баварии после Харри Кейна, Джамала Мусиалы и Йозуа Киммиха.

Кроме того клуб прописал в новом контракте Упамекано и отступные. С лета 2027 года француз будет доступен за 65 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Бавария хочет подписать брата одного из своих футболистов.

