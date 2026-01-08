iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Бавария сумела продлить контракт с Упамекано

Француз станет одним из самых высокооплачиваемых игроков.
Сегодня, 19:25       Автор: Андрей Безуглый
Дайо Упамекано / Getty Images
Дайо Упамекано / Getty Images

Защитник Баварии Дайо Упамекано останется в клубе, сообщает L’Equipe.

По информации издания, мюнхенский клуб сумел убедить француза остаться в команде.

Новый контракт будет действителен до 2030 или 2031 года с зарплатой в 20 млн, что вдвое превышает текущую ставку защитника. Также Дайо получит еще 20 млн в качестве подписного бонуса.

Это соглашение сделает защитника четвертым самым высокооплачиваемым игроком Баварии после Харри Кейна, Джамала Мусиалы и Йозуа Киммиха.

Кроме того клуб прописал в новом контракте Упамекано и отступные. С лета 2027 года француз будет доступен за 65 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Бавария хочет подписать брата одного из своих футболистов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дайо Упамекано

Статьи по теме

Челси и Манчестер Сити поборются за защитника Баварии Челси и Манчестер Сити поборются за защитника Баварии
Два гранда Европы хотят подписать Упамекано Два гранда Европы хотят подписать Упамекано
Бавария может потерять защитника из-за его финансовых запросов Бавария может потерять защитника из-за его финансовых запросов
Защитник Баварии потребовал увеличение зарплаты, чтобы остаться в клубе Защитник Баварии потребовал увеличение зарплаты, чтобы остаться в клубе

Видео

ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров
ТОП-10 моментов НБА: целая россыпь баззеров

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужской и женский спринты откроют завтра этап Кубка мира в Оберхофе
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Обергофе
просмотров
Футбол сегодня: мадридское дерби и супер-матч в АПЛ
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: molodoy⁠ - последний перед ТОП-5
просмотров

Последние новости

Украина20:25
УХЛ: Сокол разбил Одесчину
Европа20:05
Ла Лига планирует перенести Суперкубок Испании в другую страну
Европа и мир19:57
Словакия обнародовала заявку на Олимпийские игры
Европа19:25
Бавария сумела продлить контракт с Упамекано
Европа19:14
Тоттенхэм потерял звезду команды на длительный период
Европа18:45
Ювентус расторг контракт с главным тренером
Европа и мир18:30
Сборная Швейцарии показала заявку на Олимпиаду-2026
Формула 118:15
Лоусон: В 2026-м пилоты начнут играть более значительную роль
Украина17:54
Карпаты выкупили очередного воспитанника Руха
Биатлон17:19
Эльвира Эберг выиграла спринт в Оберхофе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK