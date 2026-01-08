iSport.ua
Бавария хочет подписать брата одного из своих игроков

Винсент Карл интересен мюнхенскому клубу.
Сегодня, 13:10       Автор: Андрей Безуглый
Леннарт Карл / Getty Images
Бавария следит за молодым талантом Айтрахта Винсентом Карлом, пишет Bild.

14-летний полузащитник является младшим братом Леннарта Карла, и так же считается большим талантом.

Бавария уже некоторое время отсллеживает прогресс молодого игрока и полностью удоветворена увиденным.

В то же время мюнхенцы работают над тем, чтобы и второй брат остался в клубе. Контракт Карла продлиться автоматически до 2029 года, когда ему исполнится 18 лет.

Но даже в такой ситуации клуб хочет быть уверенным и намерен предложить хавбеку новое улучшенное соглашение.

Ранее также сообщалось, что украинский талант забил свой первый гол в АПЛ.

Бавария Мюнхен

