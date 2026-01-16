Цыганков и Ванат попали в старт Жироны на Эспаньол

Жирона объявила стартовый состав на матч 20-го тура испанской Ла Лиги. Главный тренер команды Мичел сохранил доверие к дуэту исполнителей сборной Украины.

Вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат будут противостоять Эспаньолу в основе. На скамейке запасных оказался их соотечественник Владислав Крапивцов.

В нынешнем сезоне Цыганков сыграл 13 поединков в чемпионате Испании, в которых оформил 4 гола и 2 ассиста. В свою очередь Ванат провел 16 матчей, в которых забил 5 мячей. За плечами же Крапивцова – 2 поединка.

К слову, украинец Александр Зинченко заинтересовал трио представителей английской Премьер-лиги.

