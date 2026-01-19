iSport.ua
Барселона уже ищет тренера, который заменит Флика

Клуб рассматривает две кандидатуры.
Вчера, 23:35       Автор: Андрей Безуглый
Ханси Флик / Getty Images
Ханси Флик / Getty Images

Руководство Барселоны уже озабочено будущей сменой главного тренера, сообщает Diario Sport.

Напомним, что контракт Ханси Флика действителен до лета 2027 года. Специалист утверждает, что не хочет связывать себя долгосрочными обязательствами.

При этом Барселона надеется, что немец проработает с клубом как можно дольше, однако уже начала подыскивать ему замену.

На текущий момент клуб заинтересован в двух специалистах - Луисе Энрике и Микеле Артете. Оба тренера так или иначе связаны с каталонским клубом, Энрике уже тренировал Барселону, а Артета выступал в системе клуба.

Ранее также Ханси Флик раскритиковал судью матча с Сосьедадом.

