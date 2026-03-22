Араухо принес Барселоне непростую победу над Райо

Хотя главным героем стал Хоан Гарсия.

В воскресенье, 22 марта, Барселона принимала дома Райо Вальекано.

Сразу же гости могли забить, но Гарсия выдал отличный сейв. На это Барселона ответила двумя опасными моментами, а затем Араухо забил гол с углового.

До конца тайма каталонцы могли отличится еще раз, но уже Баталья продемонстрировал свое мастерство.

Второй тайм неожиданно оказался полностью имени Хоана Гарсии. Испанец выдал серию невероятных сейвов, чем спас своей команде очки.

Барселона - Райо Вальекано 1:0

Гол: Араухо, 24

