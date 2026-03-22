Реал добыл непростую победу в мадридском дерби

В воскресенье, 22 марта, Реал и Атлетико сошлись в мадридском дерби.

В первые полчаса матча команды активно разменивались моментами, пока на 33-й минуте Лукман не открыл счет. С минимальным преимуществом "матрацников" первый тайм и завершился.

А вот уже во втором началось настоящее шоу. На 52-й минуте арбитр назначил пенальти за фол Ганцко, позволив Винисиусу сравнять счет. И сразу же Вальверде вывел Реал вперед.

Но и этот счет долго не продержался. Молина решил позаимствовать приемы соперника и отправил мяч точно в девятку дальним ударом. А еще через пять минут Винисиус оформил дубль.

Имея преимущество в один гол, мадридцы остались в меньшинстве после удаления Вальверде, однако сумели отразить финальный штурм Атлетико и вырвать три очка.

Реал - Атлетико 3:2

Голы:Винисиус (пенальти), 52, 72, Вальверде, 55 - Лукман, 33, Молина, 66

