Барселона ведет переговоры с окружением лидера Интера

Барселона активно работает над трансфером Алессандро Бастони, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, каталонцы хотели бы летом выкупить итальянца у Интера. Уже активно идут переговоры с окружением защитника.

Однако Романо отдельно отмечает, что Барселона не планирует давить на Интер через агентов игрока.

Тем временем "нерадзурри" пока не решили, что делать с интересом каталонцев. Бастони как может остаться в клубе, так и продан за хорошие деньги.

В текущем сезоне Алессандро Бастони провел 35 матчей, отличившись двумя голами и шестью ассистами.

Ранее также Атлетико составил шорт-лист замен для Гризманна.

