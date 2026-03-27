iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона ведет переговоры с окружением лидера Интера

Алессандро Бастони интересен каталонцам.
Вчера, 23:55       Автор: Андрей Безуглый
Алессандро Бастони / Getty Images

Барселона активно работает над трансфером Алессандро Бастони, сообщает Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, каталонцы хотели бы летом выкупить итальянца у Интера. Уже активно идут переговоры с окружением защитника.

Однако Романо отдельно отмечает, что Барселона не планирует давить на Интер через агентов игрока.

Тем временем "нерадзурри" пока не решили, что делать с интересом каталонцев. Бастони как может остаться в клубе, так и продан за хорошие деньги.

В текущем сезоне Алессандро Бастони провел 35 матчей, отличившись двумя голами и шестью ассистами.

Ранее также Атлетико составил шорт-лист замен для Гризманна.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Алессандро Бастони

Видео

Провальный конец борьбы: Хет-трик Дьекереша прибил сборную Украины в отборе ЧМ-2026 - видео матча
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK