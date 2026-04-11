Милан неожиданно проиграл середняку чемпионата

Автогол сломал "россонери" всю игру.
Сегодня, 20:40       Автор: Андрей Безуглый
Милан - Удинезе / Getty Images
Милан - Удинезе / Getty Images

В субботу, 11 апреля, Милан принимал дома Удинезе.

Команды довольно долго разгонялись, а потом план Милана пошел прахом после автогола Бартезаги.

После забитого гола Удинезе пошел вперед, создал пару моментов и довольно быстро отличился еще одним голом.

Во втором тайме Милан пошел вперед отыгрываться, однако соперник уверенно держал защиту, практически ничего не позволяя сделать.

А ближе к концу матча Атта установил окончательный, завершив удачную контратаку.

Милан - Удинезе 0:3
Голы: Бартезаги (автогол), 27, Эккеленкамп, 37, Атта, 71

