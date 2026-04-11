Дубль Торреса принес Барселоне уверенную победу над Эспаньолом

Каталонцы разгромили соперника на Камп Ноу.
Сегодня, 21:56       Автор: Андрей Безуглый
Барселона / Getty Images

В субботу, 11 апреля, Барселона принимала дома Эспаньол.

Уже на девятой минуте Ферран Торрес открыл счет, а еще через - удвоил его. Гости пытались оказать сопротивление, но каталонцы навязали очень высокий темп и продолжали атаковать.

Со стартом второго тайма Торрес оформил хет-трик, однако VAR после рассмотрения отменил взятие ворот. А пока каталонцы были недовольны судьей, Эспаньол отыграл один мяч.

Каталонцы снова обрушились на ворота соперника, но Дмитрович отводил все угрозы вплоть до самого конца матча. А уже на 87 и 89 минутах Ямаль и Рэфшорд довели счет забитых мячей до четырех.

Барселона - Эспаньол 4:1
Голы: Торрес, 9, 25, Рэшфорд, 87, Ямаль, 89 - Лосано, 56

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона эспаньол

