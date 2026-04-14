Манчестер Юнайтед - Лидс 1:2: обзор матча и результат игры 13.04.2026

В понедельник, 13 апреля, Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Лидс в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Майкла Каррика оступились в домашнем поединке с соперником из нижней части турнирной таблиц, потерпев поражение со счетом 1:2.

Лидс повел в противостоянии уже в дебюте встречи, когда Ноа Окафор после навеса в штрафную в касание отправил мяч в сетку ворот МЮ. Удвоили свое преимущество "павлины" в середине первого тайма снова усилиями швейцарского нападающего, который оформил дубль. После нескольких попыток доставить мяч в штрафную Окафор решился на дальний удар и поразил правый нижний угол.

Во второй половине матча Лисандро Мартинес усложнил положение Манчестер Юнайтед, заработав прямую красную карточку и оставив свою команду вдесятером на 56-й минуте. Играя в меньшинстве, манкунианцы все же оказывали давление на соперника и имели свои моменты, однако сумели отквитать только один мяч. На 69-й минуте Каземиро на дальней стойке замкнул головой навес в штрафную с правого фланга.

Манчестер Юнайтед с 55 очками занимает на данный момент третье место в турнирной таблице АПЛ. Лидс идет на 15-й позиции, имея в своем активе 36 баллов.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лидс 32-го тура чемпионата Англии

Манчестер Юнайтед - Лидс 1:2

Голы: Каземиро, 69 - Окафор, 5, 29

Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 2.36

Владение мячом: 52% - 48%

Удары: 20 - 15

Удары в створ: 9 - 6

Угловые: 11 - 4

Фолы: 12 - 15

Манчестер Юнайтед: Ламменс - Мазрауи (Дало, 70), Йоро, Мартинес, Шоу - Каземиро, Угарте - Диалло (Мбемо, 70), Фернандеш, Кунья - Шешко.

Лидс: Дарлоу - Джастин, Бийол, Стрейк - Богл, Ампаду, Танака (Груев, 74), Гудмундссон - Ааронсон (Лонгстафф, 86), Окафор (Ньонто, 74) - Калверт-Льюин.

Предупреждения: Кунья, Шоу, Фернандеш - Джастин, Ампаду.

Удаление: Мартинес, 56.

