Молодой хавбек Реала может покинуть команду

Воспитанник Реала Гонсало Гарсия может покинуть испанскую команду, так как руководство мадридцев не видит полузащитника в составе на следующий сезон.

Как сообщает The Athletic, 22-летний испанец не входит в планы клуба. Внутри Реала считают, что лучшим решением будет отдать его в аренду.

Отмечается, что "сливочные" решили что регулярная игровая практика хавбека в другой команде поможет повысить его уровень до требований "королевского" клуба.

Добавим, что в этом сезоне Гарсия принял участие в 24 матчах чемпионата Испании и сумел четыре раза отличиться.

Также матч с Баварией может определить будущее ряда игроков Реала.

