Известно, почему Лунин решил остаться в Мадриде

Украинский голкипер Андрей Лунин, вокруг которого не раз ходили слухи об уходе из мадридского Реала, как сообщает AS, принял решение остаться в клубе на долго.

Отмечается, что переломным моментом для Лунина стала травма основного голкипера мадридской команды Тибо Куртуа в 2023 году. Тогда на тот момент главный тренер испанского клуба Карло Анчелотти дал возможность Андрею регулярно выходить на поле.

Помимо этого, Реал помогал семье украинского вратаря после начала вторжения России в Украину, что также повлияло на решение Лунина остаться в Мадриде, ведь он ощущал себя в безопасности и чувствовал поддержку.

Как сообщает источник, несмотря на роль сменщика Куртуа, Андрей счастлив в Реале, чувствует себя комфортно в этой роли и доволен количеством игрового времени в матчах команды.

А вот кто точно может покинуть Реал Мадрид, так это молодой испанский полузащитник клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!