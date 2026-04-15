Экс-хавбек сборной Англии завершил карьеру

34-летний Джонджо Шелви объявил о завершении карьеры.

Последним клубом бывшего полузащитника сборной Англии стал Арабиан Фэлконс из третьей лиги ОАЭ.

Теперь же, после окончания карберу, Шелви стал третером арабского клуба.

Напомним, что Джонджо Шелви выступал за ряд английских и турецких команд, включая Ливерпуль, Ньюкасл и Эюпспор. Также у него шесть матчей за сборную Англии.

