Экс-капитан Барселоны в поиске клуба

Стал свободным агентом после ухода из Комо.

Серхи Роберто стал свободным агентом после ухода из Комо.

Бывший игрок Барселоны Серхи Роберто объявил о завершении выступлений за Комо и получил статус свободного агента.

Футболист сообщил о своём уходе по окончании сезона‑2025/26 в личном аккаунте в Instagram.

"Это были два замечательных года и одно незабываемое путешествие. Оглядываясь назад, я невероятно горжусь всем, чего нам удалось достичь вместе. Я рад, что на этом пути встретил много замечательных людей", — написал Серхи Роберто.

А вот какой игрок Комо останется в составе итальянцев на следующий сезон, так это их хорватский хавбек.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!