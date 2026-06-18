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Футбол

Экс-капитан Барселоны в поиске клуба

Стал свободным агентом после ухода из Комо.
Сегодня, 20:08       Автор: Валентина Чорноштан
Серхи Роберто / Getty Images
Серхи Роберто / Getty Images

Серхи Роберто стал свободным агентом после ухода из Комо.

Бывший игрок Барселоны Серхи Роберто объявил о завершении выступлений за Комо и получил статус свободного агента.

Футболист сообщил о своём уходе по окончании сезона‑2025/26 в личном аккаунте в Instagram.

"Это были два замечательных года и одно незабываемое путешествие. Оглядываясь назад, я невероятно горжусь всем, чего нам удалось достичь вместе. Я рад, что на этом пути встретил много замечательных людей", — написал Серхи Роберто.

А вот какой игрок Комо останется в составе итальянцев на следующий сезон, так это их хорватский хавбек.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхи Роберто ФК Комо

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