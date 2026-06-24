ЧМ-2026: Анонс дня — Эквадор vs Германия, Парагвай vs Австралия, Япония vs Швеция

Предлагаем вашему вниманию совместно с betking, лицензированным беттинг-партнёром проекта, анонс матчей игрового дня с 25 на 26 июня в рамках Чемпионата мира по футболу.

Продолжается последний тур группового этапа Чемпионата мира по футболу.

Зрители вновь увидят 6 матчей из 3 квартетов, по два из которых будут проходить одновременно.

Эквадор – Германия

25 июня | 23:00 | Метлайф Стэдиум, Ист-Ратерфорд, США.

После проигранного первого тура и неудачи в матче с Кюрасао, где Эквадор доминировал по всем статистическим показателям, но так и не забил, подопечным Себастьяна Беккасесе необходимо побеждать Германию, чтобы выйти в плей-офф турнира.

Германия же одержала две победы и уже гарантировала себе выход из группы, поэтому, по данным местных СМИ, Юлиан Нагельсманн планирует провести ротацию в этом матче.

Интересный факт: Эквадор и Германия дважды встречались в своей истории, и оба раза победу одерживала Германия.

На сайте betking на победу Эквадора можно поставить с коэффициентом 3.60, тогда как победа Германии оценивается коэффициентом 1.90. Коэффициент на ничью — 4.75.

Кюрасао – Кот-д’Ивуар

25 июня | 23:00 | Линкольн Файненшел Филд, Филадельфия, США.

Благодаря великолепной игре своего вратаря в предыдущем матче Кюрасао сохраняет шансы на выход в плей-офф на своём дебютном чемпионате мира вплоть до последнего тура группового этапа.

Чтобы выйти из группы, подопечным Дика Адвоката необходимо обыграть Кот-д’Ивуар, перед которым стоит значительно более простая задача.

Коллектив Эмерса Фае одержал победу в первом матче против Эквадора, поэтому сейчас ему достаточно просто не проиграть Кюрасао.

Интересный факт: Вратарь Кюрасао Элой Ром совершил 15 сейвов в матче против Эквадора — это рекорд чемпионатов мира без учёта овертаймов.

Источник: Getty Images

Эксперты betking считают фаворитом Кот-д’Ивуар, победа которого оценивается коэффициентом 1.17. На ничью можно поставить с коэффициентом 7.50, а победа Кюрасао оценивается коэффициентом 18.00.

Тунис – Нидерланды

26 июня | 02:00 | Эрроухед Стэдиум, Канзас, США.

Сборная Туниса на этом чемпионате мира может похвастаться разве что статусом самой токсичной команды турнира с большим отрывом (если говорить именно о футбольном контексте, а не о геополитических разногласиях между Ираном и США).

После первого тура и разгромного поражения от Швеции тунисская федерация уволила Сабри Лямуши. Когда это не помогло и во втором туре уже под руководством Эрве Ренара команда уступила Японии, слово взяли футболисты. Капитан команды Али Абди обвинил футбольных чиновников в ненадлежащей подготовке к турниру, заявив, что команда готовилась значительно меньше времени, чем, например, южноамериканские и европейские сборные.

На этом фоне сборная Нидерландов, которая во втором туре не оставила Швеции ни единого шанса, выглядит явным фаворитом противостояния.

Интересный факт: Нидерланды трижды играли в финалах чемпионатов мира (1974, 1978 и 2010 годы) и ни разу не становились чемпионами.

В линии betking можно поставить на победу Туниса с коэффициентом 21.00, тогда как вероятность успеха Нидерландов представлена коэффициентом 1.14, а на ничью можно поставить с коэффициентом 8.50.

Япония – Швеция

26 июня | 03:00 | AT&T Stadium, Арлингтон, США.

Сборная Швеции пока напоминает маятник, который качается из стороны в сторону. После разгромной победы над Тунисом подопечные Грэма Поттера потерпели столь же крупное поражение от Нидерландов.

Сейчас Швеция возглавляет список команд, занимающих третьи места в своих группах, однако для уверенности в выходе в плей-офф ей не помешает хотя бы сыграть вничью с Японией.

Подопечные Хадзимэ Мориясу ведут заочную борьбу с Нидерландами за первое место в группе, и для победы в ней им необходимо обыграть Швецию с более крупным счётом, чем Нидерланды обыграют Тунис.

Интересный факт: Япония ни разу в своей истории не проходила дальше 1/8 финала чемпионатов мира.

По версии betking, Япония является фаворитом этого матча с коэффициентом на победу 1.87, тогда как победа Швеции оценивается коэффициентом 4.50. Ничья оценивается коэффициентом 3.50.

Парагвай – Австралия

26 июня | 06:00 | Ливайс Стэдиум, Санта-Клара, США.

Обе команды пока идут нога в ногу. И Парагвай, и Австралия обыграли Турцию и проиграли США, однако стоит отметить, что у Австралии лучшая разница забитых и пропущенных мячей благодаря поражению с меньшим количеством пропущенных голов в матче против США и более крупной победе над Турцией.

По сути, для обеих команд комфортным результатом станет ничья, но посмотрим, будут ли они играть именно на неё.

Источник: Getty Images

Интересный факт: Парагвай и Австралия встречались на чемпионате мира 2006 года, где Австралия одержала победу со счётом 1:0.

Эксперты betking считают фаворитом Парагвай, победа которого оценивается коэффициентом 3.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 2.20, а победа Австралии оценивается коэффициентом 4.00.

Турция – США

26 июня | 06:00 | СоФай Стэдиум, Инглвуд, США.

Источник: Getty Images

Обеим командам уже ничего не нужно на групповом этапе, и их мотивация в последнем матче будет не турнирной.

Турки захотят отблагодарить болельщиков за поддержку хотя бы одной победой, а американцы будут стремиться завершить групповой этап с девятью очками в активе без потери зачётных баллов.

Интересный факт: Турку Хакану Шукюру принадлежит рекорд как автору самого быстрого гола на Чемпионатах мира.

В линии betking можно поставить на победу Турции с коэффициентом 3.40, тогда как вероятность успеха США представлена коэффициентом 1.94, а на ничью можно поставить с коэффициентом 4.33.

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