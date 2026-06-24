ЧМ-2026: Анонс дня — Эквадор vs Германия, Парагвай vs Австралия, Япония vs Швеция
Продолжается последний тур группового этапа Чемпионата мира по футболу.
Зрители вновь увидят 6 матчей из 3 квартетов, по два из которых будут проходить одновременно.
Эквадор – Германия
25 июня | 23:00 | Метлайф Стэдиум, Ист-Ратерфорд, США.
После проигранного первого тура и неудачи в матче с Кюрасао, где Эквадор доминировал по всем статистическим показателям, но так и не забил, подопечным Себастьяна Беккасесе необходимо побеждать Германию, чтобы выйти в плей-офф турнира.
Германия же одержала две победы и уже гарантировала себе выход из группы, поэтому, по данным местных СМИ, Юлиан Нагельсманн планирует провести ротацию в этом матче.
Интересный факт: Эквадор и Германия дважды встречались в своей истории, и оба раза победу одерживала Германия.
На сайте betking на победу Эквадора можно поставить с коэффициентом 3.60, тогда как победа Германии оценивается коэффициентом 1.90. Коэффициент на ничью — 4.75.
Кюрасао – Кот-д’Ивуар
25 июня | 23:00 | Линкольн Файненшел Филд, Филадельфия, США.
Благодаря великолепной игре своего вратаря в предыдущем матче Кюрасао сохраняет шансы на выход в плей-офф на своём дебютном чемпионате мира вплоть до последнего тура группового этапа.
Чтобы выйти из группы, подопечным Дика Адвоката необходимо обыграть Кот-д’Ивуар, перед которым стоит значительно более простая задача.
Коллектив Эмерса Фае одержал победу в первом матче против Эквадора, поэтому сейчас ему достаточно просто не проиграть Кюрасао.
Интересный факт: Вратарь Кюрасао Элой Ром совершил 15 сейвов в матче против Эквадора — это рекорд чемпионатов мира без учёта овертаймов.
Эксперты betking считают фаворитом Кот-д’Ивуар, победа которого оценивается коэффициентом 1.17. На ничью можно поставить с коэффициентом 7.50, а победа Кюрасао оценивается коэффициентом 18.00.
Тунис – Нидерланды
26 июня | 02:00 | Эрроухед Стэдиум, Канзас, США.
Сборная Туниса на этом чемпионате мира может похвастаться разве что статусом самой токсичной команды турнира с большим отрывом (если говорить именно о футбольном контексте, а не о геополитических разногласиях между Ираном и США).
После первого тура и разгромного поражения от Швеции тунисская федерация уволила Сабри Лямуши. Когда это не помогло и во втором туре уже под руководством Эрве Ренара команда уступила Японии, слово взяли футболисты. Капитан команды Али Абди обвинил футбольных чиновников в ненадлежащей подготовке к турниру, заявив, что команда готовилась значительно меньше времени, чем, например, южноамериканские и европейские сборные.
На этом фоне сборная Нидерландов, которая во втором туре не оставила Швеции ни единого шанса, выглядит явным фаворитом противостояния.
Интересный факт: Нидерланды трижды играли в финалах чемпионатов мира (1974, 1978 и 2010 годы) и ни разу не становились чемпионами.
В линии betking можно поставить на победу Туниса с коэффициентом 21.00, тогда как вероятность успеха Нидерландов представлена коэффициентом 1.14, а на ничью можно поставить с коэффициентом 8.50.
Япония – Швеция
26 июня | 03:00 | AT&T Stadium, Арлингтон, США.
Сборная Швеции пока напоминает маятник, который качается из стороны в сторону. После разгромной победы над Тунисом подопечные Грэма Поттера потерпели столь же крупное поражение от Нидерландов.
Сейчас Швеция возглавляет список команд, занимающих третьи места в своих группах, однако для уверенности в выходе в плей-офф ей не помешает хотя бы сыграть вничью с Японией.
Подопечные Хадзимэ Мориясу ведут заочную борьбу с Нидерландами за первое место в группе, и для победы в ней им необходимо обыграть Швецию с более крупным счётом, чем Нидерланды обыграют Тунис.
Интересный факт: Япония ни разу в своей истории не проходила дальше 1/8 финала чемпионатов мира.
По версии betking, Япония является фаворитом этого матча с коэффициентом на победу 1.87, тогда как победа Швеции оценивается коэффициентом 4.50. Ничья оценивается коэффициентом 3.50.
Парагвай – Австралия
26 июня | 06:00 | Ливайс Стэдиум, Санта-Клара, США.
Обе команды пока идут нога в ногу. И Парагвай, и Австралия обыграли Турцию и проиграли США, однако стоит отметить, что у Австралии лучшая разница забитых и пропущенных мячей благодаря поражению с меньшим количеством пропущенных голов в матче против США и более крупной победе над Турцией.
По сути, для обеих команд комфортным результатом станет ничья, но посмотрим, будут ли они играть именно на неё.
Интересный факт: Парагвай и Австралия встречались на чемпионате мира 2006 года, где Австралия одержала победу со счётом 1:0.
Эксперты betking считают фаворитом Парагвай, победа которого оценивается коэффициентом 3.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 2.20, а победа Австралии оценивается коэффициентом 4.00.
Турция – США
26 июня | 06:00 | СоФай Стэдиум, Инглвуд, США.
Обеим командам уже ничего не нужно на групповом этапе, и их мотивация в последнем матче будет не турнирной.
Турки захотят отблагодарить болельщиков за поддержку хотя бы одной победой, а американцы будут стремиться завершить групповой этап с девятью очками в активе без потери зачётных баллов.
Интересный факт: Турку Хакану Шукюру принадлежит рекорд как автору самого быстрого гола на Чемпионатах мира.
В линии betking можно поставить на победу Турции с коэффициентом 3.40, тогда как вероятность успеха США представлена коэффициентом 1.94, а на ничью можно поставить с коэффициентом 4.33.
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