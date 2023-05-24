Фиорентина – Интер: прогноз на финал Кубка Италии 24.05.2023

Команды разыграют между собой трофей в финальном матче.

Сегодня, 24 мая, в 22:00 по Киеву в финале Кубка Италии миланский Интер сыграет против Фиорентины.

В решающем матче решится, кто же станет обладателем текущего розыгрыша Кубка страны.

"Нерадзурри" являются фаворитом в связи с тем, что являются более опытными кубковыми бойцами.

На счету миланского клуба восемь побед, одна из которых случилась в последнем розыгрыше, в то время, как у "фиалок" 6 трофеев, последний из которых был добыт в 2001 году.

Коэффициент и ставки на матч финала Кубка Италии Фиорентина - Интер

Достаточно предсказуемо, то что в этом матче являются именно подопечные Симоне Индзаги. Коэффициент на их победу значительно меньше, чем на триумф "фиалок".

Также букмекеры считают, что команды справятся с определением победителя за 90 минут. Коэффициент на то, что не будет овертаймов - 1.15.

Победа Фиорентины в основное время - 3.80

Ничья в основное время - 3.40

Победа Интера в основное время - 2.15

Победа Фиорентины в любом виде - 2.59

Победа Интера в любом виде - 1.57

Также вы можете попробовать поставить на тотал больше 1.5. Коэффициент на это всего 1.35.

Статистика противостояния Фиорентина - Интер.

Команды, играющие в одной стране зачастую видятся на футбольном поле, два раза в сезоне, поэтому матчей между ними набирается много. Противостояние "фиалок" и "змей" не является исключением. Команды сыграли 177 игр за всю историю и преимущество достаточно серьезно на стороне Интера.

Фиорентина - Интер

48 Победы 74

55 Ничьи 55

229 Голы 274

При этом стоит сказать, что последняя встреча осталась за коллективом Винченцо Итальяно, который победил со счетом 1:0.