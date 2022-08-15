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Манчестер Сити готов продать Бернарду Силву

Барселона пока не делала предложений по игроку.
Вчера, 17:24
Бернарду Силва / Getty Images
Бернарду Силва / Getty Images
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Манчестер Сити высоко оценивает трансферную стоимость хавбека Бернарду Силвы. Об этом сообщает издание The Athletic.

"Горожане" не намерены снижать свои запросы, установленные в начале лета на отметке 100 млн евро. Интерес к португальскому хавбеку проявляет Барселона.

На данный момент Ман Сити не получал ни официального предложения от испанского клуба, ни обращений от окружения игрока.

В текущем сезоне на Силвы 2 матча в рамках АПЛ.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити договорился о покупке левого защитника.

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