Манчестер Сити готов продать Бернарду Силву
Барселона пока не делала предложений по игроку.
Манчестер Сити высоко оценивает трансферную стоимость хавбека Бернарду Силвы. Об этом сообщает издание The Athletic.
"Горожане" не намерены снижать свои запросы, установленные в начале лета на отметке 100 млн евро. Интерес к португальскому хавбеку проявляет Барселона.
На данный момент Ман Сити не получал ни официального предложения от испанского клуба, ни обращений от окружения игрока.
В текущем сезоне на Силвы 2 матча в рамках АПЛ.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити договорился о покупке левого защитника.