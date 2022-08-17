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Футбол

Зозуля может продолжить карьеру в третьем дивизионе Испании

Форвард заинтересовал клуб, который борется за повышение.
Сегодня, 13:55
Роман Зозуля / albacetebalompie.es
Роман Зозуля / albacetebalompie.es
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Украинский нападающий Роман Зозуля покинул Фуэнлабраду по окончанию прошлого сезона, ведь у сторон завершился контракт.

Как сообщает Diari de Tarragona, 32-летний игрок может продолжить карьеру в Испании.

Услугами футболиста активно интересуется Химнастик. Однако, по информации источника, трансферу может помешать высокая зарплата Зозули.

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Напомним, в прошлом сезоне Зозуля провел 37 матчей за Фуэнлабраду, в которых забил три гола и выполнил три голевые передачи.

В прошлом сезоне Химнастик стал четвертым в Примера Дивизионе КИФФ, но проиграл Вильярреалу-2 в плей-офф за выход в Сегунду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Чемпионат Испании Роман Зозуля
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