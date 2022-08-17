Барселона испытывает трудности в переговорах о новых контрактах с Бускетсом и Пике

У Барселоны есть сложности в переговорах с Жераром Пике и Серхио Бускетсом о зарплате. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонцы вели переговоры с ветеранами о снижении зарплаты или ее отсрочке. Это необходимо для регистрации нового защитника Жюля Кунде. Сторонам будет очень сложно достичь соглашения. На данный момент приговоры приостановлены.

Сейчас Барселона считает, что более реалистичный вариант для регистрации Кунде - это продажа футболистов. В свою очередь Пике и Бускетс считают, что уже приложили немало усилий для помощи клубу.

Игроки готовы в любой момент возобновить переговоры лишь в том случае, если клуб пойдет им на уступки.

Ранее сообщалось, что Барселона может усилиться защитником Вильярреала.